Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat, luni, ca, la ora 19.00, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa Parlamentului Romaniei, o solicitare in acest sens urmand a fi discutata in cursul zilei in BPR.

Europarlamentarul PNL, Rares Bogdan, a declarat, duminica, la Consiliul National, ca "a fost speriat" de faptul ca in Partidul National Liberal ar putea fi din nou un festival al democratiei, cum s-a intamplat la alegerile din toamna anului trecut, precizand ca acest lucru ar fi pus partidul pe spate.

Florin Cițu nu ar trebui schimbat din funcția de președinte al Senatului, dupa ce a demisionat de la șefia PNL, iar Nicolae Ciuca ar trebui sa-și depuna candidatura pentru funcția de lider PNL, spune senatoarea Alina Gorghiu: „Sigur ca voi susține aceasta candidatura".

Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, a enumerat, joi seara, la Realitatea Plus, pe cine a enervat președintele PNL, Florin Cițu, ]n contextul scandalului din randul liberalilor, multe filiale cerand indepartarea fostului premier de la șefia formațiunii politice.

Președintele PNL și al Senatului Romaniei, Florin Cițu, susține ca e de acord total cu președintele SUA, Joe Biden, care l-a numit pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, ca fiind: "Un criminal de razboi".

Președintele rus Vladimir Putin nu a mai vorbit cu omologul american Joe Biden de la inceputul razboiului din Ucraina, dar contactul dintre cei doi lideri se poate relua daca este necesar, a declarat miercuri Kremlinul.

In urmatoarele zile, in București va ninge și va fi frig, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.

Liderul PNL, Florin Cițu, spune ca Romania ia in calcul sa impuna Rusiei sancțiuni mai dure decat cele decise de Uniunea Europeana.