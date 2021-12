Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca in sedinta coalitie s-a dicutat despre scaderea pragului de incadrare la impozitul pe venitul microintreprinderilor, de la un million de euro la 500.000 de euro. El a aratat ca in Romania exista peste…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat ca in sedinta coalitie s-a dicutat despre scaderea pragului de incadrare la impozitul pe venitul microintreprinderilor de la un million de euro la 500.000 de euro.

- Coalitia se reuneste, luni, de la ora 16.00, in sedinta, ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu fiind asteptat sa prezinte proiectia bugetara pe 2022. Guvernul s-a angajat ca va trimite bugetul in Parlament pentru a fi adoptat pana in sarbatorile de Craciun, insa PNL si PSD nu se inteleg in privinta…

- Romania va avea, in urmatorii patru ani, un buget de investitii, coroborat fonduri europene, PNRR si fonduri publice, pe care nu l-a avut niciodata in istorie, a afirmat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi ca salariul minim pe economie va fi, de la 1 ianuarie 2022, de 2.550 de lei. "Salariul minim pe economie, de la 1 ianuarie, va fi de 2.550 de lei. De asemenea, va informez ca am discutat cu premierul si am discutat si in coalitie, voi convoca un Consiliu…

- Noul ministru al Finanțelor Publice, Adrian Caciu, i-a raspuns taios Primarului General al Capitalei, dupa ce edilul a cerut Guvernului o subventie de 968 de milioane de lei pentru gigacalorie. Intr-un briefing de presa susținut vineri la Palatul Victoria, dupa ședința de Guvern, Caciu a spus ca nu…

- Traditionalul porc de pe masa de Craciun nu va avea in acest an pe el eticheta „made in Ro“, din cauza evolutiei pestei porcine africane, scrie ZF. De regula, in Romania se taie in luna decembrie circa un milion de porci, atat in ferme comerciale, cat si in gospodarii, dar estimarile pentru acest…

- Practicile comerciale neloiale continua sa fie un subiect fierbinte pe relația dintre producatorii romani și retaileri, mai ales ca termenul de 1 noiembrie fixat de UE pentru interzicerea unor prevederi legate de termenele de plați și de taxele de marketing sau promovare se apropie. Fermierii membri…