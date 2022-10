Stiri pe aceeasi tema

- Admiterea Romaniei in Spațiul Schengen tocmai a intrat pe ultima suta de metri, a declarat Nicolae Ciuca, la scurt timp de la adoptarea rezoluției de admitere a Romaniei și Bulgariei in spațiul Schengen. Premierul arata pe Facebook ca Romania a mai facut inca un pas catre admiterea in Spațiul Schengen:…

- Admiterea Romaniei in Spațiul Schengen tocmai a intrat pe ultima suta de metri, arata Nicolae Ciuca: „Votul covarșitor in favoarea Romaniei a venit pe fondul susținerii pe care o avem din partea PPE”. „Rezoluția de astazi (marți - n.r.) din Parlamentul European privind aderarea Romaniei și Bulgariei…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat marți, dupa ce Parlamentul European a votat rezoluția privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, ca votul pro-Romania a fost „covarșitor”, inclusiv olandezii fiind in favoarea rezoluției, deși Olanda este unul din statele care au blocat pana acum…

- Parlamentul European a votat marți, 18 octombrie, Rezoluția de aderare a Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen.”S-au intregistrat 547 de voturi PENTRU, 49 impotriva, 43 de abtineri! Drum deschis Romaniei in Schengen!”, anunța europarlamentarul Rareș Bogdan.Prin acest vot, Parlamentul European cere…

- Deputatul PSD Natalia Intotero, președintele Comisiei e Invațamant din Camera Deputaților a anuțat ca l-a invitat in Romania pe europarlamentarul AFD, Guido Reil, cel care a vorbit foarte urat de țara noastra in Parlamentul European și a cerut neincluderea in Spațiul Schengen: Fii la curent…

- Europarlamentarul roman Rareș Bogdan a declarat in Parlamentul European, la dezbaterea dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen, ca blocarea accesului țarii noastre este o nedreptate pentru un popor "profund european".

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a vorbit despre intrarea in Executiv, daca PNL, premierul Nicolae Ciuca, colegii din BPN, considera ca la momentul rotativei premierilor este nevoie de prezenta sa, se va supune dorintei partidului. El a mai spus ca PNL va obtine trei sau patru pozitii la rotativa…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a cerut in plenul Parlamentului European ca Romania sa fie primita cat mai repede in Spațiul Schengen. El a precizat ca nu e o binefacere pe care țara noastra ar trebui sa o primeasca, ci o recunoaștere a ceea ce a facut și face, iar daca nu se va intampla repede…