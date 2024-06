Rareș Bogdan: amenințări goale sau politică-spectacol? Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a ieșit din nou la rampa cu declarații incendiare și promisiuni grandioase. De aceasta data, politicianul a amenințat cu ruperea coaliției de guvernare in cazul unei eventuale majorari de taxe și impozite. Declarațiile sale, deși atrag atenția, ridica numeroase intrebari legate de seriozitatea și consistența poziției sale. Teatru politic sau asalt […] The post Rareș Bogdan: amenințari goale sau politica-spectacol? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

