Rareș Bogdan amenință USR-PLUS: NU le mai dăm 5 Ministere dacă se întorc. Trebuie să PLĂTEASCĂ! Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan vine cu precizari de ultima ora legate de reintoarcerea USR-PLUS la guvernare. Acesta susține ca cei din USR PLUS nu vor mai primi 5 ministere daca se intorc in Guvern, pentru ca trebuie sa plateasca pentru criza pe care au provocat-o. „Le oferim celor din USR PLUS sansa sa se recredibilizeze, sa se reintoarca. Sigur, nu vor mai primi la fel de multe ministere, dar vor primi 3-4 minister si pot continua munca pentru cetateni. Nu le mai dam 5 ministere, cu siguranta. Cand fugi si abandonezi cand cresc preturile la energie, cand trebuie sa semnezi PNRR, cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat sambata, la un post TV, ca cei din USR PLUS nu vor mai primi 5 ministere daca se intorc in Guvern, pentru ca trebuie sa plateasca pentru criza pe care au provocat-o.„Le oferim celor din USR PLUS sansa sa se recredibilizeze, sa se reintoarca. Sigur, nu…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat sambata, la Antena 3, ca cei din USR PLUS nu vor mai primi 5 ministere daca se intorc in Guvern, pentru ca trebuie sa plateasca pentru criza pe care au provocat-o. „Le oferim celor din USR PLUS sansa sa se recredibilizeze, sa se reintoarca.…

- Rares Bogdan a reactionat, astazi, dupa scandalul din sedinta de guvern, printr-o postare pe Facebook in care a explicat ca programul de investitii de la care a pornit criza din coalitia de guvernare reprezinta o "urgenta nationala".

- Sedinta de guvern programata penatru astazi la ora 11.00 a fost suspendata, dupa ce ministrii USR PLUS, Catalin Drula si Stelian Ion, s-au opus adoptarii noului PNDL, redenumit Programul Anglel Saligny. Liderii USR PLUS ameninta cu retragerea de la guvernare, daca se forteaza adoptarea proiectului,…

- "Cu siguranța, in toamna o sa ne facem propria noastra evaluare, și a miniștrilor noștri și a felului cum evolueaza echipa pe care am trimis-o in Guvern. Va fi dupa congres (...). Va trebui o evaluare in coaliție a guvernului, ca atare, nu doar a unor miniștri (...). Se vede cu ochiul liber, reformele…

- Rareș Bogdan: „Vreau sa cred ca nu suntem tampiți. Dupa 25 septembrie ne concentram doar pe guvernare” Rareș Bogdan: „Vreau sa cred ca nu suntem tampiți. Dupa 25 septembrie ne concentram doar pe guvernare” Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL a declarat duminica, la Antena 3, ca dupa Congresul din…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, la Antena 3, ca dupa Congresul din 25 septembrie liberalii trebuie sa se axeze exclusiv pe guvernare. „Sa terminam cu alegerile pe 25, sa speram ca nu terminam si partidul, ca terminam doar cu alegerile. Dupa 25 trebuie sa ne ocupam…