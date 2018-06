Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan, cunoscutul prezentator al emisiunii ”Jocuri de putere”, a facut o dezvaluire uluitoare, pe pagina sa de Facebook. Acesta spune ca soția și copilul lui au fost atacați in București. (Console si accesorii gaming) Totul s-ar fi intamplat in momentul in care aceștia urcau in mașina. ”Incercare…

- Jurnalistul Rareș Bogdan susține ca soția și copilul lui au fost victimele unei agresiuni. ”Incercare de intimidare? Jaf? Rapire? Nu stiu sa va raspund acum. Vom vedea pe camerele de pe DN1 si Iancu Nicolae daca a fost urmarita sau nu?! Absolut…

- Dezvaluire socanta facuta de jurnalistul Rares Bogdan pe Facebook. Sotia si copilul jurnalistului au fost atacati."Incercare de intimidare? Jaf? Rapire? Nu stiu sa va raspund acum. Vom vedea pe camerele de pe DN1 si Iancu Nicolae daca a fost urmarita sau nu?! Absolut socant. Se intampla…

- Chiar in ziua votului motiunii de cenzura, jurnalistul Realitatea TV are parte de un incident in familie. La orele pranzului, Rares Bogdan, aflat intr-o deplasare la Constanta, a fost sunat de sotia sa, Florina, si informat ca ea si fiul lor, Mihai, au fost atacati pe o strada din Bucuresti, la cateva…

- Pe durata verii, aproximativ 65% dintre clienții companiilor de inchirieri auto sunt romani care traiesc si muncesc in afara țarii și se reintorc pentru a-și petrece concediul de vara in Romania. Conform datelor statistice oferite de agenția B Smart – Rent a Car din București, romanii inchiriaza mașini…

- Sportivul Paul Dumitrascu a castigat, miercuri seara, medalia de argint la stilul aruncat (174 kg), categoria 69 de kilograme, din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani, potrivit Agerpres.Sportivul in varsta de 18 ani a ridicat la aruncat 167, 171 si 174 de kilograme, ultima reusita…