RAREȘ BOGDAN a răbufnit după săptămâni de liniște: ”Simt că lucrurile o iau razna” Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, se arata indignat de situația de la Spitalul Foișor din București. TRAGEDIE: A nascut mai repede pentru a-si salva copilul, apoi a murit rapusa de COVID „N-am ințeles de ce nu au ajuns salvari. Știu ca sunt 1000 de apeluri la salvare in București. Dar nu ințeleg de ce nu erau in curtea spitalului la Foișor și de ce au fost scoși oameni in brațe sau pe targa la ora 23:00 noaptea la 6 grade… Eu am vazut multe la viața mea. Am fost la multe proteste (Roșia Montana, OUG 13, 10 august) și ii ințeleg pe cei care ies in strada. Au tot dreptul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

