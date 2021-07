L-a atacat și-n dunga pe actualul sau șef de partid, Ludovic Orban, gudurandu-se pe langa Florin Cițu, iar acum a trecut la aliații de la USR PLUS. Europarlamentarul liberal Rares Bogdan, caci despre el e vorba, l-a atacat, sambata, in conferinta de alegeri a PNL Bihor, pe ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, deplangand faptul ca PNL nu detine portofoliul Fondurilor Europene unde l-ar fi vazut instalat pe Marcel Bolos. „Daca Marcel Bolos era ministrul Fondurilor Europene, sau Investitiilor, sau cu Dumnezeu, ca ii tot schimba numele, va asigur ca eram in cele 14 state care semnau PNRR-ul…