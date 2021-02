Rareș Bogdan a AVUT DREPTATE! Comisia Europeană a recunoscut: Mii de români sunt vizați Europarlamentarul Rareș Bogdan arata ca studiile comandate de Comisia Europeana i-au dat dreptate, iar Pachetul de Mobilitate I va fi modificat. Astfel, șoferii de tir nu vor mai fi obligați sa se intoarca la baza o data la 8 saptamani. ”Am avut dreptate! Comisia Europeana confirma faptul ca lupta mea și a colegilor din Delegația EPP Romania Gheorghe Falca și Marian-Jean Marinescu pentru drepturile transportatorilor romani n-a fost o prostie! Știți cat ne-am batut pentru ceea ce se cunoaște drept Pachetul Mobilitate I și cate piedici a trebuit sa ocolim pentru a-i ajuta pe transportatorii din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

