Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu trebuie sa mai accepte nicio palma de la statele europene, a declarat pentru Digi24 europarlamentarul Rareș Bogdan, dupa votul de joi din Parlamentul olandez, care a recomandat Guvernului de la Haga sa nu accepte intrarea Romaniei in Schengen.

- Dupa votul de joi din Parlamentul olandez, care a recomandat Guvernului de la Haga sa nu accepte intrarea Romaniei in Schengen, europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, pentru Digi24, ca Romania nu trebuie sa mai accepte nicio palma de la statele europene.

- Romania nu trebuie sa mai accepte nicio palma de la statele europene, a declarat pentru Digi24 europarlamentarul Rareș Bogdan, dupa votul de joi din Parlamentul olandez, care a recomandat Guvernului de la Haga sa nu accepte intrarea Romaniei in Schengen. Rareș Bogdan spune ca in acest moment Olanda…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma ca Romania nu trebuie sa accepte sa nu fie primita in spatiul Schebgen, adaugand ca rezolutia Parlamentului olandez este in contradictie cu cea a Parlamentului European. Europarlamentarul crede ca, in 8 decembrie, trebuie sa existe un vot in JAI. Fii…

- Romania a bifat de mult timp criteriile tehnice pentru a fi in Schengen, a declarat, luni, presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu. „De foarte mult timp, Romania a bifat criteriile tehnice pentru a fi in Schengen. Din pacate, anumite restrictii de ordin politic ne-au impiedicat sa fim acolo.…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu s-a declarat optimista, lun, ca solutia cu privire la Romania si la Bulgaria va fi cea pe care o merita, si anume formalizarea intrarii Romaniei in spatiul Schengen si ca este nu doar un drept al nostru ci este si o obligatie a partenerilor nostri europeni…

- Romania cere ce i se cuvine, aderarea la spațiul Schengen, a declarat eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL și lider al delegației romane din PPE, miercuri, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Romania, a spus liberalul, este una „dintre țarile cele mai atașate valorilor…

- Rareș Bogdan a vorbit astazi in Parlamentul European, in ziua in care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat starea Uniunii Europene. Eurodeputatul PNL a cerut ca Romania sa fie acceptata in spațiul Schengen, “dupa 11 ani nedrepți de așteptare”.