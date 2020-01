Rareș Ailinca este campion național la sabie! Rares Ailinca este campion national la sabie! Finala juniorilor i-a gasit fata in fata pe dinamovisti. Rares Ailinca si Andrei Pastin si-au disputat titlul national! „Pentru primul asalt am avut cu Botea Razvan de la C.S. Dinamo,dupa care am avut pentru intrarea in primii 8 cu Mihnea Andrei de la C.S.S. Iasi. In finala de 8 am avut cu Razvan Stanescu de la C.S.M Slobozia (ne antrenam impreuna la Centrul Olimpic de la Brasov). Asaltul cu Razvan mi-a pus cele mai mai mari probleme. A fost un meci foarte echilibrat”, a delcarat Rareș Ailinca pentru aimx.ro. In semifinalele concursului de vineri s-au… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

