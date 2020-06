Stiri pe aceeasi tema

- DOLIU… Rareș Diaconu, elevul eminent de la Liceul “Emil Racovița”, care a reușit sa mobilizeze un intreg județ cu povestea sa, a incetat din viața sambata noaptea. Tanarul se lupta de mai bine de un an jumatate cu o boala nemiloasa: cancer osos, osteosarcom in forma galopanta. A urmat mai multe tratamente…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 16 mai 2020, au mai fost confirmate inca 11 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1094. – Deces 1082 Barbat, 86 ani, județ Alba. Data confirmare: 15.05.2020. Data deces: 16.05.2020. Comorbiditați: cardiopatie ischiemica, insuficiența…

- Acest pericol se regasește mai ales in abordarile oficiale, spune Dan Voiculescu și amintește de cazul unei romance venita din Austria, care fiind in carantina, nu poate sa iși ingroape soțul decedat in urma cu puțina vreme. ”Intelegand oportunitatea restrictiilor impuse din motive sanitare, este in…

- Cazul fetiței din comuna Șuletea, județul Vaslui, care i-a scris primarului sa-i dea un telefon cu imprumut, pentru a putea invața pe timpul carantinei, a depașit demult granițele țarii. Povestea ei a ajuns pana in Germania, dar și in Australia. Reprezentanți ai unor companii din Australia vor trimite…

- Cazul primului pacient din Vaslui care a decedat din cauza infectiei cu noul coronavirus arata riscurile la care se expun bolnavii atunci cand ascund medicilor informatiile reale despre situatia lor. In cazul de fata, pacientul a platit cu propria viata.

- Cazul rar al unui barbat cu forma in aparenta cronica a bolii, i-a determinat pe cercetatorii chinezi sa avanseze ipoteza unui nou subtip de patogen care provoaca Covid-19. E posibil sa fie vorba de o noua mutatie a virusului cu o toxicitate mai scazuta si cu o putere de transmitere mai mica, dar care…