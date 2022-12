Stiri pe aceeasi tema

- „Mai puțina birocrație, mai eficienți pentru dumneavoastra! Șefii RAR din teritoriu va stau la dispoziție cu explicații și lamuriri despre interacțiunea dumneavoastra cu instituția noastra!” se arata intr-un comunicat de presa emis de Registrul Auto Roman. ”Stimați clienți, Va invitam sa apelați imediat…

- Consiliul Judetean Constanta a incercat fara succes sa obtina un acord de mediu pentru a efectua lucrari de restaurare la Cetatea Histria Legea Rezervatiei spune clar ca lucrarile sunt interzise in ariile strict protejate Presedintele CJC, Mihai Lupu, spune ca exista vointa politica pentru modificarea…

- Daca esti angajat? Ai domiciliul in regiunea Nord-Vest? Și ai peste 25 de ani? S.C. CLEMON S.R.L. vine in sprijinul tau și iți pune la dispoziție cursul gratuit de Lucrator comercial acreditat!! Cursul se desfasoara in ONLINE (prin intermediul aplicatiei Skype) Curs acreditat ANC ( diploma recunoscuta…

- In acest ”Comincat comun” se arata ca ”majoritatea membrilor” ”condamna ferm” acest conflict armat. In cazul in care acest document este adoptat de catre sefii de stat si de guverne din G20, el oficializeaza cuvantul ”razboi” – respins pentru moment de catre Moscova, care vorbeste despre o ”operatiune…

- FCSB a invins-o pe Rapid, scor 3-1, in derby-ul etapei cu numarul 17 din SuperLiga. Adrian Șut (23 de ani), „inchizatorul” vicecampioanei, crede in șansele la titlu. FCSB a declanșat sarbatoarea imediat dupa victoria de pe Arena Naționala. Adrian Șut a dezvaluit ca portarul Andrei Vlad și varful Billel…

- Gigi Becali nu-l da afara pe Nicolae Dica, așa cum au cerut fanii, dar ii transmite un ultim avertisment. Patronul FCSB este nemulțumit de jocul echipei și i-a spus antrenorului ca trebuie sa redreseze rapid situația. Omul de afaceri a acordat un interviu in care a vorbit și despre rușinea din duelul…

- Viceprimarul municipiului Buzau, judetul Buzau: Avand in vedere: – art. 163, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Buzau nr. 239/28.10.2020 privind alegerea…

- ■ polițistul acuza IPJ de dezinformare și distorsionare a adevarului, intr-un comunicat de presa ■ Ioan Canarau urmeaza a fi cercetat de structura de Control Intern a IPJ Neamț, susțin colegii lui de la Serviciul de Comunicare ■ Ioan Canarau, agent principal la Poliția Roman, revine in atenția opiniei…