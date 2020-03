RAR nu intelege ca trebuie sa prelungeasca cu cel putin 3 luni toate ITP-urile masinilor din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE, deputatul Varujan Vosganian, sustine ca Romania ar trebui sa realoce cel putin 25 la suta din fondurile europene pentru inlaturarea efectelor economice ale pandemiei de coronavirus.

- Un bolnav de cronavirus din Romania, angajat la Amenajarea Domeniului Public (ADP), sector 4, a imparțit marțișoare, pe 2 martie, și a intrat in contact cu 120 de persoane, inainte de a ajunge la spital. A fost deschisa o ancheta epidemiologica.

- Grupul italian Enel a anunțat recent ca va instala 3.000 de statii de incarcare a vehiculelor electrice in Romania, Italia si Spania, in cadrul proiectului AMBRA-Electrify Europe (AMBRA-E). Proiectul este co-finanțat de Agenția Executiva pentru Inovații și Rețele (INEA) a Comisiei Europene, prin programul…

- Astazi, 5 martie, la nivel national sunt in carantina institutionalizata 38 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 11311 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala.

- UPDATE: Un alt cutremur a avut loc, in urma cu puțin timp, in Romania. Seismul s-a produs tot intr-o zona neobișnuita, Bihor, la ora 18.09, la o adancime de 5 kilometri și a inregistrat magnitudinea 3.

- Viitorul a terminat la egalitate cu CFR Cluj, scor 0-0. Gica Hagi a vorbit despre subfinanțarea sportului și a laudat performanța obținuta de Dan Petrescu in Europa. „CFR Cluj e un exemplu pentru Romania. Sa ajungi in Europa, sa treci in primavara europeana... E ceva extraordinar, o performanța fantastica…

- Doar 43% dintre cetatenii UE care au calatorit cu avionul, cu trenul pe distante lungi, cu autocarul, cu vaporul sau cu feribotul in ultimele 12 luni stiu ca UE a instituit drepturi pentru pasageri, in timp ce, in Romania, doar 42% dintre cetateni se regasesc in aceasta situatie, a anuntat luni Comisia…

- Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarma dupa ce in doar 48 de ore, in Romania, au avut loc peste 44 de accidente rutiere, care s-au soldat cu moartea a peste 19 persoane. Din pacate, bilanțul este in creștere. Pana joi seara, numarul morților a crescut la cel puțin 21 de persoane, iar…