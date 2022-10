Stiri pe aceeasi tema

- In contextul apropierii sezonului rece, Registrul Auto Roman prezinta modul de inscripționare a anvelopelor de iarna conforme, asa cum prevede legislația de circulație in vigoare. Asiguram conducatorii auto ca, indiferent de denumirea lor comerciala, anvelopele care sunt marcate cu literele M și S (insemnand…

- Amenzile date in pandemie pentru implementarea formularului digital de intrare in Romania se anuleaza. Astfel, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a legii promulgate de președintele Klaus Iohannis, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei stabileste prin ordin al…