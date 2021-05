Stiri pe aceeasi tema

- ”Scopul Registrului Auto Roman este acela de a inlatura din circulatie autovehiculele care, prin deficientele tehnice pe care le au, pun in pericol securitatea in trafic. Inspectori RAR din mai multe judete au desfasurat controale sustinute in Maramures, Salaj, Bistrita, Cluj si Mures. In timpul controalelor…

- Aproape 300 de autovehicule au fost verificate in trafic de catre specialistii Registrului Auto Roman (RAR), dintre care circa jumatate prezentau deficiente majore sau periculoase. Potrivit unui comunicat de presa al RAR, transmis vineri AGERPRES, actiunile de control au s-au derulat in judetele…

- Anul trecut, inspectorii Registrului Auto Roman au verificat, in trafic, la nivelul județului Suceava, 1.556 de vehicule, iar 56,62% dintre acestea aveau diferite neconformitați tehnice sau legate de acte. Alte 6,17% dintre vehicule prezentau pericol iminent de accident. Intr-un comunicat remis de Biroul…

- Aproape jumatate dintre vehiculele controlate tehnic in trafic anul trecut aveau deficiențe tehnice majore sau periculoase și au fost declarate neconforme. Informația apare in raportul intocmit de Registrul Auto Roman. Peste 45% dintre cele 64.000 de vehicule verificate in trafic, in 2020, cele mai…

- Defecțiuni la sistemul de direcție, de franare sau la instalația electrica sunt doar cateva dintre problemele descoperite la mașinile verificate in trafic de catre inspectorii Registrului Auto Roman, pe șoselele din județul Buzau. Dintre cele 772 vehicule verificate pe parcursul anului trecut, 48,70%…

- Registrul Auto Roman a dat publicitații bilanțul controalelor efectuate in trafic, pe parcursul anului trecut. RAR anunța ca, in județul Prahova, in 2020, au fost verificate 1.483 de vehicule, dintre care 46,73% prezentau diferite neconformitați tehnice sau legate de acte. 44 (2,97%) prezentau pericol…

In județul CLUJ au fost verificate, pe parcursul anului trecut, 2.438 de vehicule. Dintre acestea, 27,36% prezentau diferite neconformitați tehnice sau legate de acte și 88 (3,61%) prezentau pericol...