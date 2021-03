CARAȘ-SEVERIN – In județul Caras-Severin au fost verificate, pe parcursul anului trecut, 431 de vehicule. Dintre acestea, 131, adica 32%, prezentau diferite neconformitați tehnice sau legate de acte și 13 (3,02%) prezentau pericol iminent de accident! Din totalul autovehiculelor oprite, in 14,62% din cazuri s-au constatat deficiențe din sfera poluarii, 0,70% aveau probleme legate de identificare și 3,48% aveau ITP fals, expirat sau anulat. In urma controalelor mixte desfașurate de RAR și Poliția Rutiera, in Caraș-Severin au fost aplicate 135 de amenzi contravenționale și au fost retrase 112 de…