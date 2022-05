Stiri pe aceeasi tema

- RAR poate verifica, incepand de joi, mașinile pe care romanii intenționeaza sa le cumpere. Registrul Auto Roman iși asuma rolul de consultant tehnic in materie de achiziții auto și anunța ca poate verifica, incepand de joi, mașinile pe care romanii intenționeaza sa le cumpere. Doua din 10 mașini care…

- Pedepse definitive, cu executare, pentru fostul primar al sectorului 4 din Capitala și patronii Clubului Colectiv, pronunțate in urma cu puțin timp la Curtea de Apel București. Fostul primar al sectorului 4 a primit 4 ani cu executare, pentru abuz in serviciu, și a fost achitat pentru o alta fapta de…

- Registrul Auto Roman este cu ochii pe cei care presteaza activitați de reparații auto, insa o fac in afara legii și in condiții care nu pot garanta siguranța lucrarilor de reparație. Aproape 1000 de ateliere de reparații din toata țara au fost controlate de inspectorii RAR in ultimele 3 luni, in cadrul…

- București, Romania – 17 martie 2022 – realme, producatorul de telefoane cu cea mai rapida ascensiune din piața, anunța ca va lansa modelul GT NEO 3 in China pe 22 martie. Acest nou telefon va oferi cea mai rapida incarcare a bateriei din lume, cu o tehnologie de 150W. In ceea ce privește design-ul,…

- O aeronava MiG-21 Lancer aparținand Bazei 86 Aeriana Borcea a avut luni o problema legata de funcționarea trapelor trenului de aterizare in timpul executarii unei zbor de instrucție. Ministerul Apararii Naționale a calificat problema ca fiind minora si a precizat ca pilotul care a decolat in jurul orei…

- PSD va propune, in pachetul de masuri ce urmeaza a fi elaborat in coalitia de guvernare, acordarea de vouchere de 50 de euro la fiecare doua luni pentru ca familiile cu venituri mici sa isi cumpere alimente de baza. Potrivit unor surse social-democrate, PSD va propune mai multe masuri in pachetul pentru…