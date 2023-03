Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Marian Calarau, un tanar de 31 de ani din Cernavoda, a ajuns in urma cu 47 de zile la Spitalul Județean Constanța cu o infecție la masea. De atunci, el zace in coma la Terapie Intensiva, cu infecție raspandita la caile respiratorii.

- Ionuț a inceput sa aiba dureri de masea la munca, in Germania. A incercat sa se trateze singur, cu pastile, dar cand durerea a devenit insuportabila a revenit in țara, pentru a se trata. De aproape doua luni este internat in stare grava la Spitalul Judetean din Constanța. A ajuns cu un abces la masea,…

- Un tanar din Constanta a suferit intr-o singura luna 7 operatii la gat si la plamani, in urma unei infectii la masea. Barbatul este acum in coma indusa iar familia spune ca medicii ar fi vinovati pentru ca starea lui s-a agravat. Un tanar din Constanta este internat in stare grava la Spitalul Judetean…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași atrag atenția ca in ultima saptamana se constata o creștere a numarului pacienților infectați cu virusul Sars-Cov 2. Managerul instituției, Florin Roșu, a precizat ca dupa aproape un an, sunt internați, din nou, pacienți Covid in Secția de Terapie…

- Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta a facut precizari importante despre tragedia de la Nicolae Balcescu unde un barbat a murit iar celalat este ranit grav. In cursul zilei s a primit un apel prin 112 pentru un accident in Nicolae Balcescu.…

- Familia unui tanar de 25 de ani care a murit in spital, la Constanța, dupa Craciun, vrea sa depuna o plangere penala pentru ucidere din culpa și neglijența in serviciu impotriva unui medic din Mangalia, pe care-l considera vinovat de moartea lui Iulian.Tanarul s-a stins din cauza unei peritonite, dupa…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi se lupta cu primul caz de tripla infectie virala. Un barbat de 58 de ani a ajuns la Terapie Intensiva, dupa ce s-a infectat atat cu coronavirus, cat si cu virusul gripal si virusul respirator sinictial. Acesta sufera de multiple comorbiditati, prognosticul…

- O femeie de 74 de ani, cu multiple co-morbiditați, a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, fiind internata de doua zile la Anestezie și Terapie Intensiva cu diagnosticul „flurona” – gripa și COVID-19. Decesul a fost inregistrat pe 1 decembrie, dar a fost facut public abia astazi, marți 10…