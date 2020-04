Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 41 de ani, din Targu Jiu, aflat in carantina la Ranca, a decedat vineri. Cetațeanului i s-a facut rau și a anunțat cadrele medicale. Pentru ca era supraponderal, a fost scos cu ajutorul jandarmilor din pensiunea in care se afla și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența din…

- Un batran in varsta de 67 de ani din localitatea Tismana, satul Topesti, care a murit marti, 7 aprilie, in Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu, a fost depistat pozitiv in urma efectuarii testului pentru COVID-19. Este prima persoana din judetul Gorj care moare din cauza noului coronavoris.

- Cei doi tineri, care au venit din Anglia si se afla in carantina in zona montana Ranca, din judetul Gorj, vor merge, astazi, la inmormantarea mamei lor. Alaturi de ei se va afla si tatal lor, care se afla si el tot intr-un centru de carantina.

- Aproximativ 20 de pensiuni si hoteluri din zona montana Ranca, judetul Gorj, au fost transformate in centre de carantina. Duminica, 5 aprilie, au fost cazate primele persoane care au venit din tari europene. Este vorba de sute de romani care au intrat in carantina in pensiuni si hoteluri, unele chiar…

- Primul caz de infectie cu COVID-19 a fost confirmat la Calarasi. Este vorba despre un barbat, sofer de TIR, care a calatorit in Anglia. El s-a prezent in urma cu doua zile la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi, cu simptome usoare specifice noului coronavirus.

- Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost inchise pana la efectuarea dezinfecției.