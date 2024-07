Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea in mișcare a ațiunii penale impotriva unui cetațean american, acuzat de deținere ilegala de droguri de risc. Incidentul a avut loc in timpul unui recital…

- Joi, 11 iulie 2024, Randi a avut parte de un incident neplacut pe scena festivalului Beach, Please! din Costinești. Dupa ce a interpretat doar doua piese, artistul a fost intampinat de fluieraturi și huiduieli din partea publicului. Crezand ca nu este binevenit, Randi și-a controlat cu greu emoțiile…

- Concerte incendiare in cadrul editiei 2024 a festivalului Beach, Please!, cel mai mare festival urban din sud-estul Europei și cel mai așteptat eveniment al verii in randul tinerilor, care se organizeaza zilele acestea la Costinesti.

- Travis Scott, unul dintre cei mai controversati rapperi, cunoscut pentru piese precum „Sicko Mode” si „Highest in the Room”, va canta in premiera in Romania, la festivalul Beach, Please! de la Costinesti, potrivit news.ro