- Rapperul Takeoff (28 de ani), membru al trupei Migos, impreuna cu Offset și Quavo, a fost impușacat mortal, conform The Guardian. Pe numele real Kirshnik Khari Ball, reapperul a fost impușcat mortal, in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 2.30, pe o pista de bowling din Houston, unde se afla la…

- Doua persoane au fost ranite si una a decedat, astazi, in urma unui accident rutier produs pe E85, la Adjud, in care au fost implicate trei autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Marti, in jurul orei 11,30, am fost sesizati prin 112 cu privire la producerea unui eveniment…

- Aproximativ 90 de decese si localitati intregi puse la pamant. Este bilantul uraganului Ian, care este considerat a fi una dintre cele mai teribile furtuni care s-a abatut vreodata asupra Statelor Unite ale Americii.

- Aproape 5.500 de noi cazuri COVID și 24 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații. Sunt cu peste 2.000 mai puține cazuri fața de miercuri.