- Fostul procuror anticorupție Roman Statnii, acuzat de escrocherie in proporții deosebit de mari și exces de putere, a fost reținut marti seara. Acesta a fost plasat in izolatorul Direcției de Poliție al municipiului Chișinau.

- Un agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Olt a fost arestat preventiv pentru luare de mita și trafic de influența, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea bani pentru soluționarea favorabila a unui dosar penal. Citește și: Numele miniștrilor vehiculați…

- Șeful postului de poliție este acuzat de favorizarea infractorului, fals intelectual și cercetare abuziva.Acesta ar fi incercat sa influențeze un martor dintr-un dosar penal sa iși schimbe declarația, astfel incat sa favorizeze un acuzat. Infracțiunile din dosarul respectiv erau de lovire și alte violențe,…

- Facebook Inc ar putea fi fortata sa-si vanda activele valoroase WhatsApp si Instagram, dupa ce Comisia Federala pentru Comert (FTC) si aproape toate statele americane au intentat proces retelei de socializare, apreciind ca tranzactiile nu au fost legale si in final afecteaza consumatorii, transmite…

- Trump l-a sunat pe guvernatorul statului Georgia, republicanul Brian Kemp, sambata, și i-a cerut sa convinga legislativul local din stat sa rastoarne rezultatul alegerilor prezidențiale caștigate de Joe Biden in Georgia, scrie The Washington Post . Guvernatorul republican al Georgiei a refuzat. Botoșani.…

- Grupul de protestatari Shut Down DC a declarat ca s-a pregatit pentru ciocniri cu autoritatile in cazul in care fortele de ordine folosesc violenta. L-au reclamat pe CTP. Patriarhul Daniel e ”razbunat” de Asociația NeamUnit In jurul Casei Albe a fost ridicat un gard care sa blocheze accesul in complex,…