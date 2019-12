Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul actor american Keanu Reeves s-a afisat duminica pe covorul rosu la o gala de film in Los Angeles, cu noua sa iubita, Alexandra Grant, relateaza ziarul spaniol ABC. Keanu Reeves, in varsta de 55 de ani, nu s-a mai afisat in public cu o partenera de la moartea iubitei sale Jennifer Syme, in…

- Iubita lui Cristi Manea, Irina Deaconescu, a fost nominalizata, alaturi de alți 7 influenceri din Romania, la premiile internaționale E! People's Choice Awards. Fara ritm de joc la FCSB, dupa cum spuneau Gigi Becali și Bogdan Vintila, Cristi Manea a insoțit-o pe iubita sa la eveniment. „Sunt naturala…

- Incident șocant la o stâna din comuna Stoenești, Olt. Un cioban și-a batut doua zile la rând concubina, iar apoi a sugrumat-o. Era suparat ca femeia obișnuia sa mearga la fostul sau iubit, tatal celor cinci copii ai ei, scrie https://realitateadeolt.

- Speak si iubita lui, Ștefania, se pregatesc intens pentru „Asia Express”, sezonul trei. Și-au facut cumparaturi serioase, la capitolul mancare, la care anticipeaza ca le va fi greu in timpul show-ului.