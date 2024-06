Stiri pe aceeasi tema

- Vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov a sustinut marti ca daca Occidentul subestimeaza determinarea Moscovei, acest lucru ar putea conduce la consecinte „tragice si fatale”, intrucat Statele Unite si aliatii lor se confrunta cu o putere nucleara. Potrivit diplomatului rus, Occidentul deja a…

- Statele Unite au anunțat miercuri o serie de noi sancțiuni menite sa limiteze capacitatea Moscovei de a purta un razboi impotriva Ucrainei, chiar inaintea summitului care urmeaza sa aiba loc in Italia, la Bari, si care are ca principal subiect tocmai acest razboi.

- Comunicat. Art Safari, cel mai mare organizator de expoziții din Europa de Est, anunța deschiderea unui nou eveniment in țara, dedicat unuia dintre cei mai... The post Nicolae Grigorescu la Muzeul de Arta Arad. Una dintre cele mai frumoase opere dintr-o colecție privata, in premiera in orașul nostru…

- O companie privata de securitate din Statele Unite(SUA) urmeaza sa preia gestionarea punctului de trecere a frontierei de la Rafah dupa incheierea operatiunii militare in orasul de la granita cu Egiptul, informeaza marti dpa, potrivit agerpres.ro. Israelul, Statele Unite si Egiptul au convenit asupra…

- Rusia are cele mai multe rachete nucleare. In contextul escaladarii conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociul, a fost facut un clasament al armelor nucleare. Potrivit statisticilor, cel mai dotat stat din punct de vedere al forțelor nucleare este Rusia, urmat de SUA și China. Razboiul din Ucraina…

- Rusia va intensifica loviturile asupra bazelor de depozitare ucrainene care adapostesc arme furnizate de Occident, a declarat marti ministrul apararii, Serghei Soigu, in timp ce Statele Unite se pregatesc sa aprobe si sa livreze un lot mult intarziat de noi ajutoare militare, relateaza Reuters.

- Moscova se teme de spionaj. Astfel ca, Rusia face tot mai dificila deplasarea in strainatate pentru unii oficiali, din cauza temerilor ca puterile straine ar putea incerca sa obțina acces la secrete de stat intr-un moment in care se desfașoara cea mai grava criza a relațiilor cu Occidentul din ultimii…

- China ajuta Rusia sa realizeze "cea mai importanta expansiune militara din epoca sovietica si intr-un ritm mai crescut decat credeam ca este posibil" la inceputul razboiului din Ucraina, a avertizat vineri un inalt oficial american, relateaza AFP.Statele Unite incurajeaza Beijingul sa joace in schimb…