Rapperul Kanye West: plânsete și circ electoral Stai sa te intrebi daca omul e zdravan la cap: imbracat in stil “army”, cu vesta antiglonț pe care scria ”Securitate”, candidatul la algerile prezidențiale americane s-a intalnit cu fanii la Charleston, Carolina de Sud. Un fiasco, artistul bling-bling și miliardar s-a dovedit incapabil sa poarte un discurs coerent. Scenariul e simplu și cu priza […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Rapperul american Kanye West a facut duminica o serie de comentarii controversate si confuze in primul eveniment al campaniei sale prezidentiale, aducand printre altele critici la adresa abolitionistei Harriet Tubman, scrie The Guardian.In timp ce vorbea despre structuri de putere care iiafecteaza pe…

- Kanye West a sustinut duminica, in Carolina de Sud, primul miting din campania lui pentru functia de presedinte al Statelor Unite, dupa ce in urma cu o saptamana un membru al echipei sale a spus ca rapperul renunta la cursa.

