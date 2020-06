Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai bine platiti artisti in anul 2020. Cat au castigat Kanye West, Elton John si Ariana Grande? Revista Forbes a dat publicitatii lista celor mai bine platite celebritati in 2020. Iar Kanye West se afla pe primul loc in topul celor mai bine platit muzicieni si pe locul doi in clasamentul celor mai…

- Artistul de doua ori premiat cu Oscar si sotul lui, David Furnish, au pierdut suma de 60 de milioane de dolari pe care o platisera in avans pentru productia spectacolelor. Presa britanica este de parere ca e putin probabil ca muzicianul in varsta de 73 de ani sa poata primi o despagubire din partea…

- Revista Forbes a eliminat-o pe vedeta TV și antreprenorul Kylie Jenner din lista sa de miliardari și i-a acuzat familia ca a „umflat” valoarea afacerii de produse cosmetice a vedetei, relateaza BBC. În tweet-uri, Kyle Jenner a respins articolul, spunând ca prezinta „declarații…

- In tweet-uri, Kyle Jenner a respins articolul, spunand ca prezinta „declarații inexacte și ipoteze nedovedite". "Nu am cerut niciodata vreun titlu și nici nu am mințit ca sa ajung acolo", a scris ea. „Pot numi o lista de 100 de lucruri mai importante in acest moment decat sa stabilesc cați bani am".…

- Elton John a reușit sa stranga 8 milioane de dolari din donații, intr-o campanie in care I s-au alaturat mai multe vedete internaționale. Artistii au cantat live din casele lor, iar banii stransi vor ajunge la doua organizatii dedicate americanilor care vor avea de suferit din punct de vedere economic…

