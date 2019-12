Rapperul Juice Wrld a murit din cauza unei supradoze. Droguri şi arme, găsite în avionul privat Un agent federal care se afla la aeroportul din Chicago pentru a verifica avionul privat al rapperului Juice Wrld i-a administrat cantaretului antitodul pentru opioide Narcan, acesta trezindu-se pentru cateva momente, inainte sa moara, au declarat luni autoritatile americane. Rapperul in varsta de 21 de ani, care a fost desemnat cel mai bun artist la premiile Billboard 2019, a ajuns pe aeroportul international Midway din Chicago la bordul avionului privat, duminica, in jurul orei 14.00. Mai multi agenti federali si politisti, actionand in urma unui pont, asteptau sa verifice daca la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Juice Wrld ar fi murit din cauza unei supradoze de opioide, iar la bordul avionului sau privat poliția ar fi gasit droguri, arme și muniție, potrivit TMZ.com, scrie Mediafax.Un agent federal care se afla la aeroportul din Chicago pentru a verifica avionul privat al rapperului…

- Rapperul american Juice WRLD, a carui cariera era in plina ascensiune, a murit duminica la Chicago, la varsta de 21 de ani. Pe numele real, Jarad A. Higgins, artistul s-a prabusit brusc la pamant pe aeroportul Midway, din orasul sau natal, Chicago, la intoarcerea din California.

- Rapperul american Juice WRLD, a carui cariera era in plina ascensiune, a murit duminica la Chicago, la varsta de 21 de ani, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Pe numele real, Jarad A. Higgins, artistul s-a prabusit brusc la pamant pe aeroportul Midway, din orasul sau natal, Chicago, la intoarcerea…

- Rapperul american Juice Wrld a murit la vârsta de 21 de ani dupa ce a suferit o criza în timp ce se afla în aeroportul Midway din Chicago, duminica dimineața, anunța platforma TMZ, citata de Mediafax. Moartea muzicianului, raportata prima data de site-ul de știri celebritate TMZ,…

- Rapperul american Juice Wrld, pe numele sau real Jarad Anthony Higgins, a murit la varsta de 21 de ani, dupa ce a facut o criza in timp ce se afla in aeroportul Midway din Chicago. Artistul , care a colaborat cu Nicki Minaj and Travis Scott, a fost transportat de urgența la spital, unde a fost declarat…

- Rapperul american Juice Wrld a murit la varsta de 21 de ani, dupa ce a facut o criza in timp ce se afla in aeroportul Midway din Chicago. Artistul, care a colaborat cu Nicki Minaj and Travis Scott, a fost transportat de urgența la spital, insa nu a mai putut fi salvat de medici, relateaza presa americana.…

- Rapperul american Juice Wrld a murit la varsta de 21 de ani, dupa ce a facut o criza in timp ce se afla in aeroportul Midway din Chicago. Artistul, care a colaborat cu Nicki Minaj and Travis Scott, a fost transportat de urgența la spital, insa nu a mai putut fi salvat de medici, relateaza Metro.Surse…

- Presedintele Donald Trump a anuntat într-un interviu dat publicitatii marti ca va desemna cartelurile de droguri mexicane drept organizatii teroriste, pentru ca acestea ar fi responsabile pentru moartea a 100.000 de americani, informeaza Agerpres. „Vor fi desemnate ... Lucrez…