Rapperul si producatorul american legendar Dr. Dre a anuntat marti ca se simte "bine" dupa ce a fost spitalizat in Los Angeles cu suspiciunea de anevrism cerebral, relateaza miercuri AFP.



"Ma simt bine si primesc ingrijiri excelente din partea echipei mele medicale", a declarat magnatul muzicii pe Instagram in timp ce relatarile despre starea sa au inceput sa circule.



"Voi iesi din spital si ma voi intoarce acasa in curand. Multumesc tuturor marilor medici profesionisti de la Cedars", a transmis Dr. Dre.



Rapperul in varsta de 55 de ani, pe numele sau real Andre…