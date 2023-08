Rapperul CRBL a făcut accident de motocicletă în Hunedoara, duminică dupăamiază. Este rănit CRBL a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier in orasul Hateg din judetul Hunedoara, in timp ce se afla pe o motocicleta si a depasit neregulamentar o coloana de masini, apoi s-a izbit de o autoutilitara din fata sa. „La data de 06 august 2023, ora 13:19, un barbat in varsta de 45 de ani, din orasul Pantelimon, judetul Ilfov, in timp ce se deplasa cu o motocicleta pe strada Horea din orasul Hateg, avand directia de mers Caransebes spre Hateg, la intersectia cu strada Dr. Victor Babes, s-ar fi angajat in depasirea neregulamentara a unei coloane de masini aflate in asteptare, incalcand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

