- Rockerul Robert Smith - solistul trupei The Cure -, rapperul englez Skepta si cantareata maliana Fatoumata Diawara se regasesc pe lista artistilor invitati de muzicianul britanic Damon Albarn sa apara pe urmatorul album al grupului virtual Gorillaz, ce va fi lansat vineri, informeaza AFP. …

- Bruce Dickinson, solistul Iron Maiden, a dezvaluit ca trupa britanica a inceput sa lucreze la un nou album de studio, informeaza News.ro„Multe lucruri nu s-au intamplat anul acesta - este evident - si este, foarte foarte frustrant”, a spus Dickinson, intr-un mesaj video publicat pe YouTube,…

- Trupa americana The Smashing Pumpkins a confirmat aparitia unui album de studio si a lansat doua piese care vor fi incluse pe disc, „Cyr” si „The Color of Love”.Data de lansare a noului album urmeaza sa fie anuntata, potrivit news.ro. Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul…

- Cu ajutorul pensulei și al vopselelor, satmareanca Cristina Ciobotaru creaza arta … pe geci, transformandu-le in obiecte vestimentare unice și pline de personalitate. Gecile sunt pictate manual și sunt dedicate tuturor celor care doresc sa iasa in evidența printr-o creație artistica originala și unica.…

- Dua Lipa a anuntat pe retelele de socializare relansarea in data de 21 august a celui mai recent si de succes album al sau, "Future Nostalgia", care va cuprinde piese remixate si versiuni noi ale cantecelor originale de pe acest material discografic, inclusiv colaborari cu celebritati precum Madonna,…

- Calin Tudose, actualmente Consilier Local din partea PMP in cadrul Consiliului Local al Sectorului 6, Bucuresti, trece cu arme si bagaje la Partidul Ecologist Roman, fiindu-i oferita pozitia de Presedinte Interimar al organizatiei PER din Sectorul 6 si totodata candidatura pentru pozitia de PRIMAR…

- Drake a reusit performanta saptamana aceasta ca solist in piesele „Popstar" si „Greece" ale lui DJ Khaled. Rapperul a aparut prima data in top 10 al Billboard Hot 100 in urma cu 11 ani, cu piesa „Best I Ever Had". De atunci, a mai avut 39 de single-uri intre primele zece clasate. Din totalul de 40 de…

- Rapperul canadian Drake a stabilit recordul pentru artistul cu cele mai multe single-uri in top 10 din istoria clasamentului Billboard Hot 100, devansand-o saptamana aceasta pe Madonna, potrivit news.ro.Drake a reusit performanta saptamana aceasta ca solist in piesele „Popstar” si „Greece”…