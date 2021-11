Rapperul american Young Dolph, împuşcat mortal în faţa unei patiserii din Memphis Rapperul american Young Dolph a fost impuscat mortal miercuri, in fata unei patiserii din Memphis (Tennessee), a confirmat avocatul lui, potrivit nbcnews.com. Young Dolph, pe numele real Adolph Robert Thornton Jr., nascut in urma cu 36 de ani, se afla in Memphis pentru un eveniment caritabil anual de Ziua Recunostintei, a spus avocatul Scott Hall. El se afla in drum spre evenimentul la care impartea curcani cand s-a oprit la patiserie si a fost impuscat mortal. Seful politiei din Memphis, CJ Davis, a spus ca ofiterii au raspuns unui apel legat de atac la ora locala 12:24, in sud-estul centrului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

