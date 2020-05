Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul canadian Drake a egalat recordul Madonnei de cele mai multe piese clasate in top 10 al Billboard Hot 100, potrivit news.ro.Odata cu noua lista, el a inregistrat a 38-a piesa clasata intre primele zece locuri. „Pain 1993”, cantata cu Playboi Carti, a debutat pe locul al saptelea,…

- Ariana Grande și Justin Bieber vor lansa pe 8 mai o piesa impreuna in scop caritabil pentru cei care nu mai au acces la educație in perioada aceasta și pentru cei care lupta in prima linie in momentul de fața impotriva virusului Covid-19. Piesa se numește „Stuck with U” și pare a fi un blues... View…

- Dupa cum spune și topul Shazam Global… piesa asta a revenit in forța, ea fiind lansata in 2010… dar cum hazul de necaz are efect in toata lumea, here we go! Revenirea Vicetone – Astronomia vine in urma unui clip in care intr-un alt colț al lumii plecarea catre o alta lume se sarbatorește și... View…

- V-am mai povestit zilele trecute despre faptul ca noua piesa a lui Drake a intrat direct pe primul loc in Billboard HOT 100 și ca are deja un super challenge pe Tik-Tok. Ei bine, cu noua piesa, „Tossie Slide”, Drake a reușit sa ajunga pe primul loc in clasamentul Billboard HOT 100 și a reușit... View…

- Drake este fara indoiala unul din artiștii care reușesc sa se reinventeze cu fiecare album lansat sau cu fiecare piesa intrata in trending. De data asta este vorba de piesa „Tossie Slide„, care a intrat direct pe locul 1 in topul Billboard și pe locul 1 in trending in mai mult țari. Acesta este al...…

- Deși cei dei și-au apreciat munca de-a lungul anilor, de data asta este oficial. Dj Snake anunțat pe contul sau de Instagram ca vine o super piesa in colaborare cu David Guetta. Deși o data oficiala de lansare nu a fost anunțata, ne imaginam cum o sa sune piesa celor doi producatori ai „Titanium” și...…

- Facebook a anunțat ca va reduce calitatea conținutului video in Europa. Decizia este valabila și pentru Instagram, aceasta fiind luata la insistențele Comisiei Europene, care iși dorește sa pastreze o rețea de internet funcționala in aceasta perioada in care din ce in ce mai mulți europeni stau acasa.…

- Filosoful Mihai Șora susține ca decizia PNL de a-l asuma pe Nicușor Dan candidat la Primaria Capitalei este un joc murdar, o ințelegere pe sub masa. Șora arata ca scoaterea din joc a lui Vlad Voiculescu s-a facut fara a fi respectate regulile jocului și total netransparent.Citește și: VERDICT…