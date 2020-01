Rapperul 50 Cent a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american 50 Cent a primit o stea pe Walk of Flame din Hollywood, in cadrul unei ceremonii in care vedeta i-a adus un ultim omagiu baschetbalistului Kobe Bryant, decedat recent intr-un accident de elicopter.

- Rapperul și actorul american 50 Cent a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, iar la ceremonie a beneficiat de o prezentare a carierei sale din partea celui care s-a declarat "bunul sau prieten" Eminem, potrivit Variety, scrie Mediafax.In urma cu aproape 20 de ani, Marshall…

- Vaduva lui Kobe Bryant s-a declarat, miercuri, "complet distrusa" de moartea sotului sau, la trei zile de la accidentul de elicopter fatal legendei echipei de baschet Los Angeles Lakers, ai carei jucatori in doliu au reluat antrenamentele in semn de omagiu pentru cel disparut, informeaza AFP. "Fetele…

- Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele de la Australian Open, iar la interviul de dupa victoria cu Milos Raonic nu și-a mai putut stapâni emoțiile atunci când a venit vorba despre moartea lui Kobe Bryant. Sârbul a venit și echipat special pentru a-i aduce un omagiu celui…

- Kobe Bryant a decedat la numai 41 de ani. Fostul mare baschetbalist al lui Los Angeles Lakers se afla intr-un elicopter care s-a prabușit in Calabasas, California. Alaturi de el se afla fiica lui, Gianna, de 13 ani și alte 7 persoane. Sabria Ionescu, 22 de ani, una dintre cele mai bune jucatoare de…

- "Moartea unui simbol", "disparitia unei legende" sunt cateva dintre titlurile presei mondiale, aflata in stare de soc dupa decesul fostului baschetbalist american Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari jucatori din istoria NBA, relateaza AFP. In Statele Unite, unde legendarul jucator a evoluat timp de…

- Ultimul mesaj al fostului baschetbalist de legenda al celor la Los Angeles Lakers a fost adresat unui alt jucator legendar, LeBron James, care tocmai ii depasise in urma cu o zi recordul de puncte marcate in NBA. La mai putin de o zi de la performanta actualului star de la Los Angeles Lakers, Kobe…

- Celebrul rapper american Snoop Dogg a aparut in ipostaze noi! Interpretul, care este un fan inflacarat al echipei de baschet Los Angeles Lakers, a comentat in direct la o televiziune cateva faze ale favoritilor in partida din deplasare cu San Antonio Spurs in NBA.