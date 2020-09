Rapperiţa Cardi B divorţează de soţul ei, Offset, după trei ani de căsătorie Artista rap americana Cardi B a depus marti actele pentru a divorta de sotul ei, rapperul Offset, dupa trei ani de casatorie, relateaza Reuters.



Cantareata in varsta de 27 de ani, cunoscuta pentru melodiile sale despre sex, bani si emanciparea femeilor, dar si pentru stilul ei liric jucaus si idiosincratic, a depus actele de divort la un tribunal din comitatul Fulton, statul Georgia. O audiere initiala a fost stabilita pentru 4 noiembrie.



Reprezentantii celor doi artisti nu au raspuns solicitarilor de a comenta acest demers.



Cardi B si Offset, membru al formatiei…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

