Rapper acuzat de violență domestică (VIDEO) Rapperul Tyga și Camaryn Swanson – influencer, au o relație din primavara anului 2021, insa se pare ca lucrurile au degenerat intre cei doi. Fosta iubita a rapper-ului il acuza de violența domestica. Potrivit celor de la TMZ, cei doi au avut o altercație in dimineața zilei de 11 octombrie, dupa ce Camaryn a ajuns acasa la artist, impotriva voinței lui, in miezul nopții. Sursele spun ca aceasta ar fi fost beata și a țipat la ușa lui Tyga. Dupa ce a intrat in casa, cei doi s-ar fi luat la cearta. Swanson a ajuns la poliție, unde a declarat ca Tyga a lovit-o și a depus plangere impotriva lui. Imagini… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

