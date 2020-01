Raporturile sexuale frecvente întârzie menopauza (studiu) Femeile care au raporturi sexuale frecvente la apropierea menopauzei ajung mult mai lent la aceasta in comparatie cu cele care nu sunt la fel de active sexual la aceeasi varsta, conform unui studiu citat miercuri de AFP. In medie, relatiile intime cel putin o data pe saptamana au redus riscul de a intra la menopauza cu 28 de procente, comparativ cu femeile care au raporturi sexuale mai putin de o data pe luna, se arata in cercetarea publicata miercuri in jurnalul stiintific Royal Society Open Science. Conform studiului, acest lucru s-ar putea explica printr-un raspuns al organismului la presiunile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele care au dormit putin au avut, de asemenea, un risc de pana la doua ori mai mare de osteoporoza, potrivit raportului publicat in Journal of Bone and Mineral Research. Prea putin somn, risc mai mare de fracturi Diferentele de masa osoasa dintre femeile care au dormit putin si cele care au avut sapte…

- Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri Virgil Popescu anunța reluarea programului Start Up Nation, in condițiile in care 500 de antreprenori care au caștigat finanțare prin acest proiect nu și-au primit inca banii. Virgil Popescu acuza vechea guvernare ca a disponibilizat catre alte…

- Nutriționistul Mihaela Bilic a fost invitata pentru un interviu și de platforma online Ce se intampla, doctore?, unde a dat mai multe detalii referitoare la terapia de substituție hormonala. Este evident ca menopauza este un proces care vizeaza toate femeile, intr-un anume punct al vieții, mai devreme…

- In 45% dintre marile companii, proportia de femei care lucreaza in departamentele de securitate IT este mai mica decat cea din cazul restului de departamente ale companiei. Cu toate acestea, doar 37% dintre aceste organizatii au pus in aplicare sau au luat in calcul programe care sa aduca…