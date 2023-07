Comisia Europeana a publicat miercuri cea de a patra editie a raportului anual privind statul de drept, in care analizeaza situatia din fiecare stat membru, inclusiv din Romania. In cazul Romaniei, raportul conține critici pe toata linia și constata ca inca mai exista unele probleme in sistemul judiciar, desi unele imbunatatiri sunt evidente, perceptia coruptiei […] The post Raportul UE privind statul de drept in Romania: critici pe toata linia. Vera Jurova: MCV pentru Romania și Bulgaria, inchis in acest an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…