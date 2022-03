Raportul SURE: Impactul pandemiei a fost atenuat pentru milioane de șomeri în ultimii doi ani Comisia a publicat cel de-al treilea sau raport bianual privind implementarea și impactul SURE, instrumentul de 100 de miliarde de euro conceput pentru a proteja locurile de munca și veniturile afectate de pandemia de COVID-19. Raportul confirma constatarile celor doua rapoarte bianuale precedente, și anume faptul ca SURE a reușit sa atenueze impactul pandemiei și sa sprijine redresarea in 2021. In 2020, masurile naționale privind piața muncii, sprijinite de SURE, au protejat efectiv aproape 1,5 milioane de persoane impotriva șomajului – o condiție esențiala pentru redresarea economica puternica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

