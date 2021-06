Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete din SUA nu au gasit dovezi ca „fenomenele aeriene” observate de pilotii din Marina americana in ultimii ani sunt nave extraterestre. Raportul stabileste ca o foarte mare majoritate a celor 120 de incidente din ultimele doua decenii nu au legatura cu vreo tehnologie a armatei americane…

- Cercetarile care produc in mod artificial virusuri mai periculoase, de genul celor derulate in trecut in cel puțin doua laboratoare din Wuhan, inclusiv unul cu un nivel scazut de securitate, dar și la faimosul institut de virusologie din oraș, ar trebui sa fie mai strict controlate, spun unii cercetatori,…

- Agențiile americane de informații au doua teorii cu privire la originea virusului SARS-CoV-2, relateaza Digi24, care citeaza Biroul Directorului pentru Informații al SUA. Potrivit sursei citate, doua agenții de intelligence considera ca virusul a aparut pe cale naturala din contactul uman cu animale…

- Doua surse apropiate de procesul de selectare a ambasadorilor au declarat pentru ziar ca Nicholas Burns, care a reprezentat Statele Unite la NATO, a fost ales ca ambasador in China, iar primarul din Los Angeles, Eric Garcetti, ar urma sa devina ambasador in India.Mark Gitenstein, fost ambasador in Romania,…

- Presedinta democrata a Camerei inferioare a Congresului american, Nancy Pelosi, a indemnat marti la un "boicot diplomatic" al Jocurilor Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing pentru a denunta incalcarea drepturilor omului in China, noteaza AFP. "Nu putem pretinde ca totul este in regula cu organizarea…

- Potrivit unui post facut pe contul de Twitter al Marinei, o barja care transporta 273 de persoane a intrat in deriva, luni, ca urmare a vantului puternic care s-a abatut asupra coastei occidentale a Indiei. In ciuda condițiilor extrem de dificile de pe mare, 146 de pasageri au reușit, totuși, sa fie…

- O publicatie de stat din China a respins ingrijorarile legate de un fragment al unei rachete chinezesti care risca sa cada pe Pamant in urmatoarele zile, dupa ce aparatul de zbor a fost utilizat pentru a lansa primul dintre cele trei module ale viitoarei statii spatiale ce va fi construita de aceasta…

- China a lansat joi primul dintre cele trei elemente ale statiei sale spatiale, CSS, care a fost propulsat de o racheta Long March 5B. Corpul rachetei urmeaza sa aterizeze in urmatoarele zile si nimeni nu stie unde. Pentagonul a informat miercuri ca urmareste racheta chineza care urmeaza sa faca in acest…