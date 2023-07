Comisia Europeana a publicat cea de a patra ediție a raportului anual privind statul de drept , ținand seama de situația statului de drept din fiecare stat membru. Deși exista in continuare preocupari legate de statul de drept in unele state membre ale UE, raportul a devenit un factor-cheie al schimbarii și al reformelor pozitive. De fapt, 65 % din recomandarile de anul trecut au fost puse in aplicare, integral sau parțial. Acest lucru arata ca in statele membre se depun eforturi considerabile pentru a da curs recomandarilor din anul precedent. Avand in vedere ca reformele de imbunatațire a…