Raportul privind proiectul "Romania Educata" a fost publicat, miercuri, de Administratia Prezidentiala. Dezideratele exprimate in document sunt: educatie de calitate pentru toti, educatie individualizata, autonomie si gandire critica, alocarea de resurse suficiente, in mod transparent si echitabil, pentru acest domeniu, scoli sigure si sanatoase, atractivitatea sistemului de invatamant, management educational profesionist si bazat pe responsabilitate, colaborare si stabilitate pentru un sistem de educatie rezilient. In proiect sunt precizate si tinte pentru invatamant. In ceea ce priveste educatia…