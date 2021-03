Raportul privind originea Covid-19 va fi publicat săptămâna viitoare Raportul referitor la originea Covid-19 va fi publicat cel mai probabil saptamana viitoare. OMS anunța ca este foarte probabil ca raportul sa fie gata de publicat saptamana urmatoare. Pentru a fi intocmit raportul o echipa de specialiști ai OMS a fost trimisa la inceputul anului, in China, pentru a studia originile coronavirusului. „Raportul nu este pur si simplu gata(…)Ceea ce auzim de la membrii misiunii este ca raportul va fi publicat foarte probabil saptamana viitoare”, a anuntat un purtator de cuvant OMS, Christian Lindmeier, intr-o conferinta de presa la Geneva, conform AFP Experții OMS… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

