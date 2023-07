Raportul pieței românești de artă în anul recesiunii Artmark a publicat raportul pieței romanești de arta pentru perioada septembrie 2022 – iulie 2023, oferind o perspectiva analitica asupra evoluției pieței frumosului și valorilor culturale, precum și a trendurilor curente in piața. De-a lungul anului pieței de arta, Casa A10 by Artmark a organizat 49 de licitații și a inregistrat un total al adjudecarilor in licitații de aproximativ 9,4 milioane de euro, o rata medie de adjudecare de 70,10%, precum și un total de magazin de 1,14 milioane de euro. Concluziile raportului, deși referitoare la un context inflaționist, sunt marcate de o consolidare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Industria turismului din Egipt experimenteaza in prezent o renastere semnificativa, deoarece tara a devenit o destinatie populara atat pentru calatorii interni, cat si internationali. Issa a mai afirmat ca turistii germani au reprezentat cel mai semnificativ numar intre turistii straini care au vizitat…

- Pastilele de iod expira in depozite. 6 milioane de euro a cheltuit statul pentru producerea a peste 30 de milioane de pastile de iod, in contextul amenințarilor nucleare. Deși acestea pot fi luate gratuit din farmacii, romanii nu s-au inghesuit sa le primeasca.„Nu e niciun eșec. Mereu romanii trebuie…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, sambata, pe Facebook, ca Guvernul a aprobat o schema de 600 de milioane de euro pentru firmele romanești care produc alimente și au nevoie de investiții in unitațile de procesare. El susține ca aceasta este una dintre masurile contra inflației. Premierul Marcel Ciolacu…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in deschiderea sedintei Executivului , ca se aproba astazi si o schema de sprijin in valoare de 600 de milioane de euro pentru firmele romanesti producatoare de alimente, care fac investitii in unitatile de procesare. „Trebuie sa sustinem cresterea productiei…

- Boeing investeste 100 de milioane de dolari in India. Producatorul american de aeronave Boeing va investi 100 milioane de dolari in infrastructura si programe pentru a antrena pilotii din India, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, transmite Reuters. CITESTE SI Exporturile Bulgariei au depasit…

- Numele satului a fost dat prin secolul XV cand din apropiata localitate Talmaciu au fost izgonite familiile de romani de catre sasii nou sositi. Romanii si-au intemeiat o noua asezare pe care au numit-o „Talmacel”.Legendele spun ca, mai intai romanii s-au stabilit in zona cunoscuta azi sub numele de…

- ​Startup-urile IT din Romania și alte 6 țari europene pot obține finanțari de capital de risc, in schimbul unei parți din afacere, printr-un nou fond de investiții polonez, in valoare totala de 60 de milioane de euro, conform unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a efectuat luni, 29 mai, platile aferente trusourilor pentru nou-nascuti pentru un numar total de aproximativ 10.000 de beneficiari cupluri mama - copil din toata tara, sumele urmand a fi virate pe cardurile beneficiarilor in cursul zilelor…