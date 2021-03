Stiri pe aceeasi tema

- Experții OMS s-au deplasat in China in perioada 14 ianuarie - 9 februarie, țara in care au aparut primele cazuri de boala, in decembrie 2019. Inaintea misiunii, experții spuneau ca ipoteza unei scurgeri de laborator este cea mai putin probabila.”Ancheta necesita o cercetare mai aprofundata, probabil…

- Orasul chinez Wuhan si mai concret piata Huanan nu pot fi considerate definitiv ca focar aflat la originea pandemiei de COVID-19, potrivit raportului final al echipei stiintifice a Organizatiei Mondiale a Sanatatii insarcinata cu investigarea origini coronavirusului, relateaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a concluzionat, dupa o investigație de mai multe luni, ca fermele de animale salbatice din China sunt cea mai probabila sursa a pandemiei de COVID-19, relateaza Live Science . Aceste ferme de animale salbatice, multe dintre ele situate in jurul provinciei Yunnan din…

- Expertii OMS trimisi in ianuarie in China sa studieze originea pandemiei covid-19 urmeaza sa publice un raport - elaborat impreuna cu experti chinezi - ”foarte probabil” saptamana viitoare si nu saptamana aceasta, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii, relateaza AFP, informeaza News.ro.…

- Echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care in luna ianuarie a calatorit la Wuhan, in China, pentru a realiza o ancheta despre originile pandemiei de Covid-19, va da publicitatii raportul sau in saptamana de dupa 15 martie, a anuntat directorul OMS, potrivit Agerpres .

- Seful echipei de experti condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) care investigheaza originile COVID-19 a anuntat marti ca ancheta sa a scos la iveala noi informatii, dar nu a schimbat radical imaginea pandemiei, informeaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Un grup independent de experti a declarat luni ca oficialii chinezi ar fi putut aplica masuri de sanatate publica mai ferme in ianuarie pentru a reduce focarul initial de COVID-19 si a criticat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru ca nu a declarat starea de urgenta internationala pana pe…

- Echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) insarcinata sa ancheteze asupra originii coronavirusului a sosit joi in China, la Wuhan, un timp leagan al pandemiei, potrivit imaginilor difuzate in direct la postul national de televiziune CGTN, scrie AFP. Citește și: Premiera ISTORICA…