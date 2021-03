Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care in luna ianuarie a calatorit la Wuhan, in China, pentru a realiza o ancheta despre originile pandemiei de Covid-19, va da publicitatii raportul sau in saptamana de dupa 15 martie, a anuntat directorul OMS, potrivit Agerpres .

- Echipa de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care a anchetat in ianuarie originile pandemiei de coronavirus in orasul Wuhan din China a decis sa nu publice concluzii provizorii, scrie joi cotidianul Wall Street Journal, preluat de AFP. Decizia a fost luata in contextul unor tensiuni…

- Administratia Chinei a acuzat, duminica, Statele Unite de perturbarea cooperarii in combaterea pandemiei, prin subminarea institutiilor internationale, in contextul criticilor Washingtonului dupa ancheta Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) privind originile coronavirusului. Echipa OMS care s-a deplasat…

- O echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care investigheaza originile COVID-19 in centrul orasului chinez Wuhan, era asteptata sa viziteze duminica piata Huanan, centru de comert cu ridicata al fructelor de mare unde a

- O echipa de experți internaționali din partea Organizației Mondiale a Sanatații, cu obiectivul de a investiga originile pandemiei de coronavirus, va ajunge in Wuhan, joi, dupa ce China a decis sa le permita intrarea, relateaza The Guardian. Echipa ar fi trebuit sa ajunga in țara la inceputul lunii ianuarie,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, marti, ca este ”foarte dezamagit” ca autoritațile din China nu a autorizat inca intrarea in tara a unei echipe de experti internationali pentru a analiza originea noului coronavirus, transmite Reuters.Echipa,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, marti, ca este ”foarte dezamagit” ca oficialii din China nu au autorizat inca intrarea in tara a unei echipe de experti internationali pentru a analiza originea noului coronavirus. Echipa, formata din 10…

- Echipa internationala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) insarcinata cu anchetarea originii virusului care a provocat pandemia va merge in regiunea chineza din Wuhan, unde a izbucnit epidemia, fara a fi „supervizata” de Beijing, a asigurat vineri un responsabil al agentiei, scrie AFP.