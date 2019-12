Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul accidentului in care creatorul de moda Razvan Ciobanu si a pierdut viata, in Constanta, a fost clasat de procurori, scrie observator.tv. Procurorii din Constanta, care au anchetat accidentul in care Razvan Ciobanu a murit, au ajuns la concluzia ca nu exista niciun vinovat pentru producerea accidentului.Astfel,…

- Laura Vicol, avocata familiei lui Razvan Ciobanu a facut o declarație care a schimbat tot ceea ce au declarat anchetatorii. Deși dosarul morții regretatului designer a fost clasat și procurorii susțin ca nu este nimeni vinovat de tragedia in urma careia acesta și-a pierdut viața, Laura Vicol are o alta…

- Dosarul morții fostului creator de moda Razvan Ciobanu s-a clasat. Procurorii au stabilit ca nimeni nu este vinovat pentru accidentul din 29 aprilie in care a murit Razvan Ciobanu, informeaza Antena3.Creatorul de moda Razvan Ciobanu, 43 de ani, a murit a doua zi de Paște, intr-un accident…

- Laura Vicol si parintii lui Razvan Ciobanu au privit defilarea manechinelor care au purtat creatiile talentatului creator de moda, decedat la numai 43 de ani intr-un tragic accident de masina. "Foarte mandra sunt de fiul meu. Superba, superba!", a declarat mama lui Razvan Ciobanu. BOMBA…

- Artistul simbol, indragit de milioane de romani s-a stins din viata marti, 29 octombrie, in jurul orei 19:00. Mihai Constantinescu se afla pe patul de spital inca din luna mai, dupa ce a fost gasit inconstient in casa de Simona, partenera lui de viata.

- Decedata duminica la varsta de 40 de ani, femela elefant a fost principala atractie a gradinii zoologice timp de cateva decenii. 'S-a imbolnavit duminica in jurul orei 07:00 ... si s-au depus toate eforturile pentru a-i acorda ingrijiri medicale pana dupa-amiaza', a declarat Mohamed Rajai,…

- Laura Vicol a dezvaluit detalii nestiute despre ancheta morții designerului. Razvan Ciobanu, ULTIMA FILMARE a regretatului DESIGNER "Ancheta s-a desfașurat cu un profesionalist, spun eu, ieșit din comun. A fost doar o singura pauza de aproximativ trei saptamani pe perioada de vara.…

- Ancheta in cazul mortii lui Razvan Ciobanu a ajuns la final! In direct la Xtra Night Show, avocata Laura Vicol a dezvaluit ca mai dureaza doar cateva zile pana cand totul va fi incheiat si vor face publice detalii din ancheta.