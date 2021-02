Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias va realiza lucrari de peste doua milioane de lei in județul Hunedoara. Entitatea contractanta intenționeaza sa incheie un contract sectorial avand ca obiect lucrari pentru „Punerea in siguranța a lucrarilor hidrotehnice aferente conductei…

- O persoana a patruns luni in sediul uneia dintre unitatile Alpha Bank Romania din Bucuresti, cu intentia de a sustrage o suma de bani, insa vigilenta personalului, agentilor de paza si interventia operativa a Politiei a dejucat planurile atacatorului, a anuntat luni banca. Potrivit sursei…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, ca tinta de deficit pentru acest an ramane 7% si spera sa se incadreze in acest deficit cu propunerea de buget. Citu sustine ca ”pare ca dureaza mai mult” alcatuirea bugetului pentru ca trebuie remediate ”reforme care au fost amanate 30 de ani sau masuri…

- Primarii din țara se plang ca au fost obligați sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare și sa asigure plata personalului, fara a primi bani insa bani pentru aceasta de la Guvern. Emil Boc și Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, au avut o discuție aprinsa pe aceasta tema. Boc a continuat…

- Fundașul israelian Nir Bitton (29 de ani), component al echipei Celtic Glasgow, a fost ținta atacurilor antisemite pe rețelele de socializare dupa ce a fost eliminat in clasicul campionatului Scoției, caștigat de Glasgow Rangers cu scorul de 1-0. Fanii lui Celtic au gasit un țap ispașitor pentru eșecul…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o convorbire telefonica cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, la solicitarea acestuia, in contextul in care in perioada 10-11 decembrie, la Bruxelles, va avea loc reuniunea Consiliului European. Cei doi au discutat despre combaterea schimbarilor…

- Interpolul a avertizat, miercuri, ca retele de criminalitate organizata ar putea avea ca tinta vaccinurile pentru Covid-19 si ar putea incerca sa vanda vaccinuri false, transmite news.ro. Agentia internationala de politie cu sediul in Franta a anuntat ca a emis o alerta globala adresata autoritatilor…