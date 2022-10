Raportul medical emis de regimul de la Teheran: cum a murit Mahsa Amini, simbolul protestelor care zguduie Iranul

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate iraniene au arestat o femeie dupa ce o fotografie cu ea si cu o alta femeie mancand la un restaurant din Teheran fara a avea capul acoperit a fost difuzata pe scara larga online, a anuntat vineri familia ei. Fotografia in care cele doua femei iau micul dejun la o cafenea care,…

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest incident care a…

Cel puțin doi protestatari au murit in timpul protestelor din Iran izbucnite in urma decesului unei femei, survenit in custodia Poliției pentru moralitate, informeaza Rador.

Iranul a respins criticile SUA cu privire la decesul unei femei ce fusese arestata de Poliția pentru moralitate, pe motiv ca ar fi incalcat codul vestimentar al Republicii Islamice.

O tanara din Iran care a intrat in coma in timp ce era retinuta de politia pentru moralitate din Teheran a murit. Mahsa Amini a fost transportata la spital, la o ora dupa ce fusese retinuta pentru ca ar fi incalcat codul vestimentar islamic.

- Israelul nu anticipeaza o reinnoire a acordului nuclear dintre Iran si puterile mondiale inainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie, a declarat duminica un oficial israelian, dupa ce partile europene la negocieri si-au exprimat frustrarea fata de Teheran, relateaza Reuters, potrivit…

- Iranul a raspuns propunerii inaltului diplomat al Uniunii Europene Josep Borrell, care vizeaza salvarea acordului nuclear de la Teheran din 2015 cu puterile mondiale si cauta o incheiere rapida a negocierilor, a declarat duminica principalul negociator iranian in domeniul atomic, transmite Reuters.…

Administratia de la Teheran a raspuns, duminica, propunerii Uniunii Europene privind relansarea Acordului nuclear din 2015 si a semnalat ca vrea finalizarea rapida a negocierilor si ajungerea la o solutie, informeaza agentia Reuters preluat de mediafax.