Raportul Jandarmeriei Române privind mitingul din 10 august 2018 pe înțelesul tuturor In articolul precedent au fost scoase in evidența unele asemanari flagrante intre acțiunile violente petrecute in 10 august 2018, generate și acoperite de așa-zisul miting al Diasporei, calificat de unii drept o tentativa de lovitura de stat, avand unic scop caderea unui guvern ales democratic, și cele intamplate in perioada de debut a evenimentelor din Decembrie 1989, care au dus in final la schimbarea unui regim din temelii. Fara riscul de a cadea intr-o capcana a teoriilor conspiraționiste, un adevar va ieși cu certitudine la iveala, in ambele evenimente au acționat grupuri organizate, profesioniste,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

